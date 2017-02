RBC Capital senkt Ziel für BP auf 470 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BP nach Zahlen von 490 auf 470 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Analyst Biraj Borkhataria passte in einer Studie vom Mittwoch seine Prognosen für den britischen Ölkonzern an. Er beurteilt das Kurspotenzial der Aktie weiter vorsichtig, auch wenn die Dividendenrendite von rund 7 Prozent einige Anleger zum Kauf reizen könnte. Eventuell ergebe sich im weiteren Jahresverlauf eine bessere Einstiegsmöglichkeit./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.