RBC Capital senkt Zalando auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 42 Euro belassen.Die Konsenserwartungen an den Online-Modehändler seien hoch und es dürfte für den MDax-Konzern nicht leicht werden, sie in diesem Jahr in puncto Umsatz und Margen zu erfüllen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Mittwoch. Im Kurs sei inzwischen auch schon einiges eingepreist./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.