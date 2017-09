RBC Capital senkt Swiss Re auf 'Sector Perform' - Ziel 91 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Swiss Re von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 101 auf 91 Franken gesenkt.Die Rückversicherungsbranche habe bislang ein schwieriges Jahr gehabt und das Management der Swiss Re dürfte hinsichtlich der Kapitalerträge zunächst vorsichtig agieren, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Studie vom Mittwoch. So könnte der Konzern von seinem Aktienrückkaufprogramm nach dem Ende der Hurrikan-Saison Abstand nehmen. Die Schäden für Swiss Re durch "Harvey" und "Irma" schätzt der Experte auf 1,4 Milliarden Dollar./ajx/ag Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.