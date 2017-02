RBC Capital senkt Nestle auf 'Outperform' und Ziel auf 77 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Nestle nach Zahlen und dem Ausblick auf 2017 von "Top Pick" auf "Outperform" abgestuft.Das Kursziel wurde zugleich von 82 auf 77 Franken gesenkt. Seine Erwartungen an den Nahrungsmittelkonzern seien nun gedämpter, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer Studie vom Freitag./ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.