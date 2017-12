RBC Capital senkt Dialog Semiconductor auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Dialog Semiconductor von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 25 Euro gesenkt.Analyst Mitch Steves sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie inzwischen zu viele Risiken beim Halbleiterhersteller. Er bezieht sich insbesondere auf das Eingeständnis von Dialog vom Vortag, dass der Großkunde Apple die Ressourcen und Fähigkeiten habe, die von Dialog gelieferten Chips zur Stromsteuerung (PMIC) selbst zu entwickeln. Dies sei eine deutliche Änderung in der Kommunikation - mit belastendem Einfluss auf die Unternehmensbewertung./ag/zb Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.