RBC Capital lässt Allianz SE auf 'Sector Perform' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Allianz SE nach dem Angebot zur Komplettübernahme der Tochter Euler Hermes auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.Die Finanzierung könne aus Überschusskapital gestemmt werden und habe wohl keinen Einfluss auf das Aktienrückkaufprogramm, schrieb Analyst Paul De'Ath in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/zb Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.