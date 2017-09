Toronto (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für thyssenkrupp angesichts des absehbaren europäischen Stahl-Joint-Ventures mit Tata Steel von 29 auf 34 Euro angehoben.Die Einstufung ließ Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Freitag auf "outperform". Nun dürfte sich der Konglomeratsabschlag verringern und das Wachstum der Essener im Investitionsgüterbereich in den Fokus rücken, so der Experte./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (22.09.2017/ac/a/d)