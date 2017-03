RBC Capital hebt Ziel für Zurich auf 280 Franken - Sector Perform

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 260 auf 280 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen.Die Zieländerung spiegele in erste Linie geänderte Erwartungen für den Dollar-Franken-Wechselkurs wider, schrieb Analyst Paul De'Ath in einer Branchenstudie vom Freitag. Im bisherigen Verlauf der Quartalsberichtssaison der europäischen Versicherer habe vor allem das Leben-Geschäft gut abgeschnitten. Innerhalb der Branche ziehe er Allianz und Axa gegenüber Zurich und Generali vor./mis/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.