RBC Capital hebt Ziel für Unicredit auf 17 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Unicredit von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Zielerhöhung reflektiere gestiegene Erwartungen in puncto Nettozinsmarge der italienischen Großbank in den Jahren 2018 und 2019, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Studie vom Mittwoch. Mit Blick auf die Bewertungen sowie mögliche Vorteile steigender Zinsen ziehe er mit Blick auf Südeuropa die Aktien italienischer Banken denen spanischer Institute vor./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.