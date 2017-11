RBC Capital hebt Ziel für Shell B auf 2750 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Shell B von 2600 auf 2750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Biraj Borkhataria passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun teilweise an die neuen Ziele für den Barmittelzufluss an. Angesichts der deutlichen Anhebung will er erste Erfolge des Öl- und Gaskonzerns auf dem Weg dorthin abwarten./ag/zb Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.