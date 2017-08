RBC Capital hebt Ziel für RWE auf 25,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital traut der RWE-Aktie trotz der jüngsten Kursgewinne ein weiteres kräftiges Plus zu.Der Analyst John Musk hob in einer Studie vom Mittwoch das Kursziel von 20 auf 25,50 Euro an und bestätigte die Einstufung mit "Outperform". Das neue Kursziel liegt rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nach seiner Einschätzung dürfte die Aktie - mit einem Plus von rund 75 Prozent im bisherigen Jahresverlauf der stärkste Dax-Titel - ihren jüngsten Höhenflug fortsetzen. RWE bleibe das bevorzugte Papier unter den deutschen Versorgern. Der Markt unterschätze weiter das Erholungspotenzial der Aktie./zb/fbr Datum der Analyse: 23.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.