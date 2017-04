RBC Capital hebt Ziel für LVMH auf 220 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für LVMH von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Nach einem stärker als erwarteten Start in das neue Geschäftsjahr habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) in den Jahren 2017 und 2018 um 3 Prozent nach oben angepasst, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer Branchenstudie vom Donnerstag. An dem Luxusgüterkonzern schätze er unter anderem das schwungvolle Einzelhandelsgeschäft und die portfolioweiten Marktanteilsgewinne./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.