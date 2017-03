RBC Capital hebt Ziel für Intesa Sanpaolo an - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,50 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Adrian Cighi begründete die Zielerhöhung in einer Studie vom Freitag mit niedrigeren Schätzungen für Wertberichtigungen. Die jüngsten Daten zur Eintreibung fauler Kredite in Italien seien ermutigend. Der Experte zieht die Aktien der Konkurrentin Unicredit aber denen von Intesa Sanpaolo vor./mis/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.