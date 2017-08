RBC Capital hebt Ziel für IAG auf 600 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für die Aktie der International Airlines Group von 560 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Die Entwicklung der Durchschnittserlöse der Fluggesellschaft British Airways im ersten Halbjahr signalisiere Erholungspotenzial in den kommenden drei bis fünf Jahren, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Airline-Holding der Jahre 2017 bis 2019./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.