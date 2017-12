RBC Capital hebt Ziel für Credit Suisse - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Credit Suisse nach einem Investorentag von 18,00 auf 18,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Sie sei nun zuversichtlicher, dass sie mit ihren Schätzungen zur Eigenkapitalrendite richtig liege, schrieb, Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Demnach dürfte diese sich bis 2020 auf ein normalisiertes Niveau verbessern. Der Aktienkurs habe entsprechend noch etwas Luft nach oben./tav/zb Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.