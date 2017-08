RBC Capital hebt Ziel für Banco Santander minimal auf 5,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Santander nach Zahlen von 5,80 auf 5,90 Euro angehoben.Die Einstufung belasse er auf "Sector Perform", schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Studie vom Freitag. Der RBC-Experte bevorzugt unter den spanischen Großbanken weiter die BBVA, die er mit "Outperform" einstuft. Bei der BBVA schätzt er die starke Präsenz in Mexiko, während er bei der Santander die Erwartungen des Marktes für das Brasilien-Geschäft für überzogen hält./zb/jha/ Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.