RBC Capital hebt Ziel für Banco Santander an - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Santander von 5,50 auf 5,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Nachdem die spanische Großbank durch die Übernahme von Banco Popular zur zweitgrößten des Landes aufgestiegen sei, dürfte die BBVA versuchen, ihren Platz zurückzuerobern, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie von Santander hält er für fair bewertet. Seine Schätzungen basieren auf dem Jahr 2019, abgezinst auf zwei Jahre zu Eigenkapitalkosten von 10,5 Prozent nach bisher 10,4 Prozent./ck/zb Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.