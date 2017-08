RBC Capital hebt Vinci auf 'Outperform'- Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC Capital hat Vinci von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 90 Euro angehoben.Das Management des französischen Bau- und Dienstleistungskonzerns habe erfolgreich die Wirkkraft der sich ergänzenden Kerngeschäftsfelder Contracting (Baumaterialien und Infrastruktur) sowie Construction (Baugeschäft) gesteigert, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Konzernstrategie sei nun ausrichtet auf die ihres Erachtens nach drei wesentlichen Werttreiber für die Aktie, nämlich Autobahnen, Flughäfen und die Sparte Energies (digitale Transformation und Energieumwandlung)./ck/bgf Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.