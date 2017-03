RBC Capital hebt Eon auf 'Sector Perform' und Ziel auf 8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 7 auf 8 Euro angehoben.Die Ungewissheit in puncto Atomaltlasten dürfte bald enden, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Freitag. Bei seinen Gewinnerwartungen berücksichtige er nun zudem alle Auswirkungen der veränderten Rechnungslegung für die Rückstellungen. Allerdings müsse der Versorger mit Blick auf die Bilanz noch einige Arbeit leisten. Die hohe Verschuldung begrenze das Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.