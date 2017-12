RBC Capital hebt Commerzbank-Ziel auf 12,50 Euro - Sector Perform

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Commerzbank von 9,00 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Die jüngste Aktualisierung der reformierten "Basel III"-Eigenkapitalregeln entlaste die europäischen Banken, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Großteil der Kurszieländerung basiere allerdings auf einer geänderten Bewertungsmethodik für die Aktie des Geldhauses./edh/bek Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.