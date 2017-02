RBC Capital hebt Adidas auf 'Outperform' und Ziel auf 180 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Adidas von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 180 Euro angehoben.Vor allem wegen der steigenden Profitabilität in Russland habe er seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für das laufende Jahr um 6 Prozent angehoben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer Studie vom Montag. Das Umsatzziel für den Sportartikelhersteller schraubte er um 3 Prozent hoch und liegt nun nach eigenen Angaben bei beiden Kennziffern über den Konsensschätzungen./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.