RBC Capital erhöht Ziel für BHP Billiton - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BHP Billiton von 1500 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Die Fundamentaldaten im Rohstoffsektor dürften sich 2017 kontinuierlich verbessern, schrieb Analyst Fraser Phillips in einer am Dienstagabend vorgelegten Branchenstudie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.