RBC Capital belässt Telefonica Deutschland auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen.Konsequentes Kundenwachstum sei einer der wichtigsten Aspekte nicht nur für das Umsatzwachstum von Telekomunternehmen, sondern auch hinsichtlich der Einschätzbarkeit der Betriebskosten und Investitionen, schrieb Analystin Irina Idrissova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Telekombranche. Telefonica Deutschland jedoch zähle mit Blick auf die Mobilfunkkunden- und Breitbandtrends im dritten Quartal klar zu den Nachzüglern./ck/das Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.