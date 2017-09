RBC Capital belässt Steinhoff auf 'Outperform' - Ziel 5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Steinhoff auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen.Nach dem Zwischenbericht für das dritte Geschäftsquartal habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für den Möbel- und Einzelhändler leicht reduziert, schrieb Analystin Shelly Xie in einer Studie vom Montag. Dies ändere aber nichts an ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung des niederländisch-südafrikanischen Unternehmens./edh/ag Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.