RBC Capital belässt Orange auf 'Outperform' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Orange SA anlässlich des Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Die Franzosen versuchten die Aufmerksamkeit der Anleger stärker auf wachsende Barmittelzuflüsse und Dividenden zu lenken - anstelle der sturen Konzentration auf die Free-Cashflow-Rendite, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.