RBC Capital belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Die Kaufgelegenheit für die Aktie der Fluggesellschaft sei nach wie vor vorhanden, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies auf die positive Ergebnisdynamik, die gestützt werde durch steigende Gewinne infolge einer anziehenden Nachfrage in Europa und sinkender Kosten. Weitere Faktoren seien der steigende freie Barmittelfluss (FCF) und die Verringerung der Nettoverschuldung./ck/bgf Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.