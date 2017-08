RBC Capital belässt Hannover Rück auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC Capital hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen.Zwar seien die Ergebnisse im zweiten Quartal etwas besser als erwartet ausgefallen, aber der Bereich Lebensrückversicherung sei hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion vom Donnerstag. Zudem habe der zweitgrößte deutsche Rückversicherer sein operatives Ergebnisziel (Ebit) 2017 in dieser Sparte von 350 auf 300 Millionen Euro gesenkt. Darauf dürfte sich der Markt nun vorerst fokussieren./ck/bgf Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.