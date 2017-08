RBC Capital belässt FMC auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für FMC nach der angekündigten Übernahme von NxStage Medical auf "Sector Perform" belassen.Der Zukauf wäre "strategisch attraktiv", schrieb Analyst Frank Morgan in einer Studie vom Dienstag. Er hätte positive Skaleneffekte für den Dialyse-Dienstleister zur Folge und stärke das Wachstum. Das zweite Quartal sei derweil gut verlaufen. Für die in den USA gehandelten ADR von Fresenius nannte der Analyst ein Kursziel von 44 US-Dollar./bek/she Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.