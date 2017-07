RBC Capital belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" belassen.Die wichtigsten Eckdaten des Börsenbetreibers hätten in jeder Hinsicht enttäuscht, schrieb Analyst Peter Lenardos in einer Studie vom Donnerstag. Insofern seien sinkende Konsensschätzungen wahrscheinlich./edh/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.