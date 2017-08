RBC Capital belässt Beiersdorf auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Beiersdorf in einer Branchenstudie auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen.Die Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs profitierten grundsätzlich von einer relativen Stärke und Vorhersehbarkeit der Barmittelzuflüsse, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer Studie vom Dienstag./bek/she Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.