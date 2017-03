RBC Capital belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Beiersdorf nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sei wie vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer Studie vom Mittwoch. Die vom Konsumgüterkonzern in Aussicht gestellte Profitabilität (Ebit-Marge) für 2017 entspreche ebenfalls dem Marktkonsens, das angepeilte organische Wachstum könnte aber zu leicht sinkenden Analystenschätzungen führen./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.