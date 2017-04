RBC Capital belässt BBVA auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat BBVA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" belassen.Während sich die Zinseinnahmen der spanischen Bank auf dem Heimatmarkt schwach entwickelt hätten, seien sie in Mexiko überraschend gut ausgefallen, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Studie vom Donnerstag. Weiter unklar erscheine ihm indes, was die Bank mit der überschüssigen Kapital vorhabe./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.