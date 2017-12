RBC Capital belässt BAT auf 'Sector Perform' - Ziel 4800 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für British American Tobacco nach Eckdaten zum zweiten Halbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen.Die Signale des Tabakkonzerns, dass das Preisumfeld herausfordernder werden dürfte, seien ein leicht negativer Aspekt, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ck Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.