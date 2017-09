Peach Property Group AG: Attraktives Finanzierungsinstrument für weiteres Wachstum

Die Peach Property Group AG strebt nach Aussage der Analysten von SRC Research einen weiteren Ausbau des Wohnportfolios an. Dazu wurde diese Woche die Begebung einer Wandelhybridanleihe bekannt gegeben, deren Konditionen die Analysten von SRC Research als attraktiv werten.

Das Unternehmen habe am 18.09.2017 die Begebung eine Wandelhybridanleihe bekannt gegeben. Diese habe ein Zielvolumen von 25 Mio. Schweizer Franken, könne aber bei hoher Nachfrage bis auf 59 Mio. Schweizer Franken aufgestockt werden. Bei einer unbegrenzten Laufzeit habe die Anleihe einen Zinssatz von jährlich 3 Prozent, welcher sich ab dem 1. Oktober 2022, sofern die Anleihe nicht gewandelt oder zurückgezahlt worden sei, auf eine Rate von 3-Monats-Libor +9,25 Prozent erhöhe. SRC Research wertet die Konditionen als attraktiv für das Unternehmen wie auch für die Investoren, rechnet deswegen mit einer guten Nachfrage und erwartet von der Maßnahme eine weitere Stärkung der Eigenkapitalposition der Gesellschaft.

Bereits eine Woche zuvor habe Peach Property den Zukauf eines weiteren Wohnportfolios mit 266 Wohneinheiten in Bochum und Hamm verkündet. Dieses Portfolio füge sich nach Auffassung der Analysten sehr gut in das bereits bestehende Nordrhein-Westfalen Cluster ein und eröffne damit weitere Synergien. Mit Soll-Mieten von etwa 1,1 Mio. Schweizer Franken erhöhen sich nach Darstellung der Analysten die jährlichen Soll-Mieten für das Gesamtportfolio der Gesellschaft auf über 24 Mio. Schweizer Franken. Die Transaktion solle Ende November abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, SRC Research gehe jedoch von einer Rendite von rund 7 Prozent aus. Neben der Leerstandsquote von rund 5 Prozent sehe das Unternehmen nach Aussage der Analysten weiteres Aufwertungspotenzial durch Modernisierungsarbeiten an den Liegenschaften.

Peach Property sei durch die Erweiterung auf etwa 4.600 Wohneinheiten dem gesetzten Ziel von 5.000 Wohnungen einen deutlichen Schritt nähergekommen. Die Analysten rechnen mit einer Zielerreichung noch bis Jahresende oder spätestens bis Anfang 2018.

Die Wandelhybridanleihe verschaffe dem Unternehmen weiteres Kapital zu für den Investor flexiblen und lukrativen Konditionen. Das Unternehmen verfüge nun insgesamt über eine Firepower für weitere Käufe im Volumen von über 350 Mio. Schweizer Franken. Damit sei ein deutlicher Ausbau des Wohnungsportfolios und somit eine nachhaltige Steigerung der Mieteinnahmen und des Portfoliowerts möglich. Vor diesem Hintergrund erscheine laut SRC Research das bisherige Kursziel von 30,00 Schweizer Franken nicht mehr allzu ambitioniert. Auch die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ hat das Researchhaus bestätigt.

