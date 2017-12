PVA TePla: Großaufträge sorgen für Begeisterung

SMC-Research erwartet aufgrund der von PVA TePla gemeldeten Großaufträge für Kristallzuchtanlagen für die nächsten Jahre deutlich steigende Umsätze und spürbar höhere Margen, sieht dieses Potenzial aber aufgrund der kräftigen Kursreaktion bereits an der Börse angemessen berücksichtigt. Deswegen haben die Analysten ihr Kursziel für die Aktie von PVA TePla kräftig angehoben, aber das Rating „Hold“ beibehalten.

Mit den Meldungen über die Gewinnung zweier Großaufträge habe PVA TePla für zwei große Ausrufezeichen gesorgt. Es handele sich um die Bestellungen von Kristallzuchtanlagen, deren Herstellung und Auslieferung nach Auffassung von SMC-Research die Jahre bis 2020 deutlich prägen werde. Der Auftragseingang im Gesamtjahr solle sich dadurch auf über 150 Mio. Euro mehr als verdoppeln, was in Relation zu dem von SMC-Research für dieses Jahr geschätzten Umsatz von 86,6 Mio. Euro eine Book-to-Bill-Ratio von fast 1,75 ergäbe. Für die nächsten Jahre seien folglich deutlich steigende Umsätze zu erwarten, was in Kombination mit den in der Vergangenheit massiv reduzierten Fixkosten laut SMC-Research die Erzielung von deutlich höheren Margen erlauben sollte.

Dieses Potenzial haben die Analysten in unser Bewertungsmodell integriert und auf dieser Basis ein deutlich erhöhtes Kursziel von 9,70 Euro ermittelt. Da aber der Aktienkurs in Begeisterung über die Entwicklung noch stärker zugelegt habe, belässt das Researchhaus sein Rating für die PVA TePla-Aktie auf „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-14-PVA-TePla-SMC-Research-Comment_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.