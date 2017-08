PRO DV: Verdopplungspotenzial, aber mit Risiken

Nach Darstellung von SMC-Research habe sich in den Halbjahreszahlen der PRO DV AG erneut das Risiko manifestiert, das aus der sehr geringen Größe des Unternehmens resultiere. Dennoch sehen die Analysten PRO DV auf dem richtigen Weg, bei Umsetzung der Personalaufbaupläne und bei Abwesenheit neuer externer Störungen biete die Aktie laut SMC-Research sogar Verdopplungspotenzial.

PRO DV habe im ersten Halbjahr einen Umsatz- und EBIT-Rückgang verzeichnet. Wie schon im Vorjahr, in dem die Dortmunder von einem Projektabbruch überrascht worden seien, sei auch diesmal eine externe Ursache in Form einer verzögerten Vergabe eines Folgeprojekts dafür verantwortlich.

Solche an sich undramatischen Ereignisse könne das Unternehmen nach Auffassung von SMC-Research aufgrund seiner geringen Größe noch nicht kompensieren, weswegen dem weiteren Personalaufbau inzwischen die höchste Priorität eingeräumt werde. Im ersten Halbjahr haben sich diese intensiveren Bemühungen nach Darstellung von SMC-Research bereits in der Gewinnung zweiter Mitarbeiter ausgezahlt, was im etwa gleichen Tempo auch in der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt werden solle.

Da PRO DV ungeachtet der Umsatzdelle von einer dynamischen Nachfrage berichte, sehen die Analysten in einem erfolgreichen Personalaufbau die zentrale Stellschraube, um nicht nur wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren, sondern auch, um die größenbedingte Abhängigkeit von einzelnen Projekten und Mitarbeitern zu reduzieren. Diese Abhängigkeit, die sich nun zum wiederholten Mal in enttäuschenden Zahlen bemerkbar gemacht habe, führt das Researchhaus als Begründung an, um die Risikoeinstufung seiner Schätzungen zu erhöhen. Demgegenüber habe sich an der grundsätzlichen Einschätzung der Positionierung und der Potenziale des Unternehmens nichts geändert, weswegen der von den Analysten ermittelte faire Wert trotz der enttäuschenden Halbjahreszahlen gleich geblieben sei.

SMC-Research sieht ihn weiterhin bei 0,85 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Kurs fast eine Verdopplungschance signalisiere. Die Kombination dieses Kurspotenzials und der erhöhten Risikoeinschätzung resultiere in dem neuen Rating „Speculative Buy“.

