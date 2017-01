PNE Wind: Drei wichtige Abschlüsse in kurzer Zeit

PNE Wind hat nach Darstellung von SMC-Research drei wichtige Abschlüsse binnen kurzer Zeit erzielt, die die Gewinnprognose für 2016 absichern und eine gute Ausgangslage für 2017 schaffen würden. An der Börse sei dies wegen der Unsicherheit über die weitere Geschäftsentwicklung wegen einer Änderung des Regulierungsrahmens noch nicht honoriert worden, die Analysten bleiben aber zuversichtlich hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven.

Per Ende Dezember hat PNE Wind gemäß SMC-Research für den Verkauf von 80 Prozent der Anteile von dem Windpark-Portfolio an einen Fonds von Allianz Global Investors den Kaufpreis in Höhe von 103 Mio. Euro erhalten. Zu Jahresbeginn 2017 habe das Unternehmen nun gleich mit zwei weiteren wichtigen Abschlüssen aufwarten können: Der schwedische Energiekonzern Vattenfall werde das Offshore-Projekt Atlantis I für einen Betrag im unteren zweistelligen Millionenbereich übernehmen, sofern noch verschiedene Vollzugsbedingungen erfüllt würden.

PNE Wind habe das Vorhaben so weit entwickelt, dass es an der ersten Offshore-Ausschreibungsrunde Anfang April teilnehmen könne. Das Unternehmen werde im Fall eines Verkaufsabschlusses als Dienstleister involviert bleiben und gegebenenfalls Meilensteinzahlungen erhalten.

Auch der bereits 2012 vereinbarte Verkauf des Offshore-Projekts Gode Wind 3 habe im Dezember noch vollzogen werden können, nachdem das zuständige Bundesamt BSH den Planfeststellungsbeschluss erteilt habe. PNE Wind habe infolgedessen vom Käufer DONG Energy eine Meilensteinzahlung in Höhe von rund 5 Mio. Euro erhalten.

In kurzer Zeit habe PNE Wind drei wichtige Abschlüsse erzielt und dürfte damit sowohl das Ziel für 2016, ein EBIT von bis zu 100 Mio. Euro, erreicht als auch eine gute Ausgangslage für 2017 geschaffen haben. Wegen der Verunsicherung über die weitere Geschäftsentwicklung in einem sich ändernden Regulierungsumfeld (Tender-Verfahren) habe die Aktie darauf aber noch nicht positiv reagiert.

Mit neuen Onshore-Genehmigungen in Höhe von 66,5 MW per Ende Dezember in Deutschland besteht aus Sicht von SMC-Research ein guter Puffer für die Übergangszeit, auch danach erwarten die Analysten von PNE eine erfolgreiche Entwicklung und bestätigen das Urteil Speculative Buy sowie das Kursziel 2,60 Euro.

