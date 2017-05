Oddo Seydler senkt Pfeiffer Vacuum auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Pfeiffer Vacuum nach der jüngsten Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.Das Kursziel hob Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Mittwoch aber von 112 auf 125 Euro an. Mit den Kursgewinnen der vergangenen Wochen sei alles Positive im Kurs enthalten, so dass nicht mehr viel Luft im Kurs stecke. Die Aktie hatte zuletzt unter anderem wegen des Übernahmeinteresses durch den Konkurrenten Busch deutlich zugelegt. Dieser hält bereits etwas mehr als 30 Prozent und bot zuletzt 110 Euro je Aktie sowie eine Dividende von 3,60 Euro. Pfeiffer wehrt sich gegen die Offerte, da das Unternehmen damit nicht angemessen bewertet sei. Der Kurs lag zuletzt mit rund 117 Euro deutlich über dem von Busch gebotenen Preis./zb/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.