Oddo Seydler belässt Xing auf 'Neutral' - Ziel 183 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Xing nach einer Informationsveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen.Aus fundamentaler Sicht erscheine das Online-Karrierenetzwerk stärker als je zuvor und auf einem guten Weg zu seinen Zielen für 2020, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Montag. Im derzeitigen Marktumfeld hänge die Aktienkursentwicklung aber davon ab, welche Wachstumsaussichten die Anleger einzupreisen bereit seien. So lange er noch keinen tieferen Einblick in die neuen Produkte des Unternehmens habe, blieben diese bei seinen mittelfristigen Prognose noch außen vor./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.