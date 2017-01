Oddo Seydler belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Hannover Rück mit Blick auf künftig erleichterte Kapitalanforderungen in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Da deutsche Versicherer In Zukunft nicht mehr wie bisher für Geschäfte in den USA gesondert Kapital vorhalten müssten, würden nun bis zu 40 Milliarden Dollar frei, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom Montag. Die Einigung könnte Kosten sparen und die deutschen Rückversicherer in den USA wettbewerbsfähiger machen./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.