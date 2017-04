Oddo Seydler belässt Adva auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Adva Optical nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen.Der Telekomausrüster sei zwar gut, aber insgesamt gemischt in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Oliver Pucker in einer Studie vom Freitag. Der Ausblick auf das zweite Quartal überzeuge beim operativen Ergebnis, nicht aber beim enttäuschenden Umsatz. Es scheine, als ob die Margen in diesem Jahr steigen, der Schwung bei den Erlösen aber nachlassen werde./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.