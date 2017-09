Oddo BHF startet Scout24 mit 'Reduce' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Scout24 mit "Reduce" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen.Das Wachstum der Seite ImmobilienScout24 leide unter strukturellen Problemen, schrieb Analyst Alexander Rummler in einer Studie vom Donnerstag. Zudem gebe es wegen der hohen Beteiligung von Private-Equity-Investoren am Onlineplattform-Betreiber einen großen Aktienüberhang. Rummler rät daher sowie mit Blick auf die Bewertung zu Gewinnmitnahmen in der Aktie./ag/mis Datum der Analyse: 21.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.