Oddo BHF senkt Ziel für Dialog Semiconductor auf 33 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 50 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Veysel Taze passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der "neuen Realität" für den Apple-Zulieferer an. Dialog hatte am Montag eingestanden, dass Apple durchaus die Ressourcen und die Fähigkeiten habe, die zugelieferten Chips zur Stromsteuerung (PMIC) selbst zu entwickeln. Dialog habe also de facto die Kontrolle verloren. Die Apple-Pläne seien zwar noch unklar, der iPhone-Hersteller könne sich aber jederzeit für eine eigene Lösung entscheiden./ag/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.