NordLB senkt Ziel für Deutsche Bank auf 14,50 Euro - 'Verkaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal von 15,50 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.Das Finanzinstitut habe vor allem mit Blick auf die Erträge enttäuscht, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Die vergleichsweise schwachen Resultate spiegelten die Schwierigkeiten einer Bank im Umbruch wider. Sie sei noch nicht in der Lage, der starken amerikanischen Konkurrenz im Investment Banking beziehungsweise den Schweizer Wettbewerbern in der Vermögensverwaltung Marktanteile abzujagen./la/ck Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.