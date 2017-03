NordLB hebt Uniper auf 'Kaufen' und Ziel auf 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Uniper nach dem Verkauf der Beteiligung am Gasfeld Yushno-Russkoje von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 17,00 Euro angehoben.Das Geschäft sei eine positive Überraschung, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Dienstag. Mit dem höher als allgemein erwartet ausgefallenen Mittelzufluss komme der Energiekonzern seinem Entschuldungsziel schneller näher als kalkuliert. Uniper könne deshalb in Zukunft mit einer besseren Bonitätsbeurteilung durch die Ratingagenturen rechnen./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.