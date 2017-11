NordLB belässt Hochtief auf 'Halten' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Aktie des Baukonzerns Hochtief auf "Halten" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Wenn die Übernahme des Mautstraßen-Betreibers Abertis gelinge, entstünde ein Infrastrukturkonzern mit einem Umsatzvolumen von mehr als 26 Milliarden Euo, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit relativ guten Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres habe das Unternehmen seine Stärke gezeigt, die es in allen Geschäftsregionen habe./gl/zb Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.