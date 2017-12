NordLB belässt Alstria Office auf 'Halten' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Alstria Office nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.Das Immobilienunternehmen habe die Prognose für Umsatz und operatives Ergebnis (FFO) in diesem Jahr bestätigt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die nach den ersten neun Monaten des Jahres rückläufigen Umsätze wie auch das rückläufige FFO seien auf den Verkauf von nicht-strategischen Immobilien im vergangenen Jahr zurückzuführen./ajx/bek Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.