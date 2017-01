Nomura senkt Ziel für McDonalds auf 136 US-Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für McDonalds von 137 auf 136 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Dies schrieb Analyst Mark Kalinowski in einer Studie vom Mittwoch. Gemäß der Einstufung "Buy" geht Nomura davon aus, dass sich die Aktie in den nächsten 12 Monaten besser als der Vergleichsindex entwickeln wird. In Europa ist der Vergleichsindex der Dow Jones Stoxx 600./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.