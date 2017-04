Nomura hebt Ziel für Amazon auf 975 US-Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum ersten Quartal von 925 auf 975 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Negative Währungseffekte sollten die internationalen Geschäfte des Online-Händlers zwar belastet haben, schrieb Analyst Anthony DiClemente in einer Studie vom Montag. Marktanteilsgewinne etwa in Indien ließen aber sein Vertrauen in das weltweite Wachstum steigen. Daher senkte er seine kurzfristigen Schätzungen, ist jedoch auf längere Sicht optimistisch./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.