Needham hebt Amazon auf 'Buy' - Ziel 1100 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die amerikanische Investmentbank Needham hat Amazon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel mit 1100 US-Dollar angegeben.Der Onlinehändler dürfte seine Dominanz in den USA noch ausbauen können, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Noch viel Potenzial sehen sie zudem in Europa und auch Indien./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.